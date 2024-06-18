В Челябинске задержали участников ОПГ, занимающейся преступлениями против собственности

Возбуждены уголовные дела

Оперативники уголовного розыска совместно с коллегами из регионального УФСБ при силовой поддержке Росгвардии задержали участников ОПГ, совершавшей преступления против собственности. Об этом сегодня, 18 июня, сообщили в ГУ МВД по Челябинской области.

Группа местных жителей на протяжении не менее полутора лет под различными предлогами, в том числе с применением насилия, вымогала денежные средства и иное имущество у челябинцев.

«Задержано более 10 причастных фигурантов, проведено порядка 40 обысков, изъяты автомобили, несколько десятков мобильных телефонов, банковские карты, сим-карты и другое имущество», — прокомментировали в региональном полицейском главке.

Возбуждены ряд уголовных дел, решается вопрос о мере пресечения.

По данным ИА «Первое областное», речь идет об ОПГ «Халиулинские».

Помимо задержания сегодня Курчатовский районный суд Челябинска вынес и приговор лидерам «Халиулинские» - Резаному и Клепе. И 6 членам ОПГ. Главарям назначили 6 лет и три месяца колонии строгого режима каждому, сообщают корреспонденты медиахолдинга «Первый областной».