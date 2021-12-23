В Челябинске задержали троих производителей фальсифицированного алкоголя

В ходе обысков изъяли более 1600 бутылок водки без маркировки и свыше тонны спирта

Оперативники подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции Советского района Челябинска пресекли деятельность троих местных жителей, которые изготавливали и продавали фальсифицированное спиртное. Об этом сегодня, 23 декабря, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Полиция выяснила, что двое 21-летних молодых людей и 34-летняя женщина оборудовали подпольный цех в арендованном помещении автомойки в Курчатовском районе. Там они производили спиртное и хранили готовую к продаже продукцию.

«В ходе обысков изъяли более 1600 бутылок водки различных наименований без обязательной маркировки, свыше тонны спирта, а также оборудование для нелегального производства крепких напитков на сумму более 100 тысяч рублей. Фальсифицированное спиртное распространялось через небольшие розничные магазины Челябинска и соседних населенных пунктов», — рассказали в пресс-службе.

Было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «а» части 6 статьи 171.1 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Подозреваемым избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. За совершенные нарушения законодательством предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

Спиртовое сырье, которое использовалось при производстве, направили для проведения экспертизы. Полицейские установят легальность его происхождения и степень опасности для здоровья потребителей. Расследование уголовного дела продолжается.