В Челябинске задержали третьего фигуранта дела о незаконных киосках

Вадим Левченко отправлен в изолятор временного содержания

В Челябинске задержали бывшего заместителя директора МКУ «Городская среда» Вадима Левченко, сообщил источник Первого областного информагентства в правоохранительных органах.

По предварительным данным, в отношении чиновника возбуждено дело о получении взяток (статья 290 УК РФ) за непринятие решений по сносу незаконных ларьков.

Ранее по этому делу задержали бывшего директора МКУ «Городская среда» Александра Грезева и его экс-заместителя Сергея Любимова. Грезев заключен под стражу.

В ноябре 2021 года Александр Грезев был уволен с должности директора МКУ «Городская среда» по результатам служебной проверки.