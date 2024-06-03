В Челябинске задержали трех подозреваемых в избиении и грабеже

Они промышляют нападениями на горожан не в первый раз

Трое челябинцев избили прохожего и отобрали у него мобильный телефон. Задержать нападавших удалось полиции, которая выехала на улицу Российскую после сообщения об избиении человека группой.

Прибыв по адресу, оперативники столкнулись с мужчинами в окровавленной одежде. Заметив сотрудников полиции, один из них выбросил телефон и попытался скрыться вместе с подельниками, однако вся троица была задержана. После осмотра подъезда, откуда вышли подозреваемые, был найден пострадавший с телесными повреждениями.

«Потерпевший сообщил, что возвращался домой, когда на него напали неизвестные. Мужчина попытался спрятаться от них в подъезде, однако нападавшие настигли его на площадке первого этажа и продолжили избиение, после чего похитили мобильный телефон и скрылись», — рассказали в ГУ МВД по Челябинской области.

Задержанные оказались неоднократно судимыми за совершение краж и грабежей местными жителями 26, 29 и 39 лет. В отношении них возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ (разбой), все они заключены под стражу.