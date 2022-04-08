В Челябинске задержали торговца билетами на хоккейные матчи «Трактора»

Спекулянт высматривал болельщиков перед кассами

Челябинская полиция задержала 27-летнего мужчину, перепродававший билеты на хоккейный матч по завышенной цене. Нелегальная «торговля» велась около входа в ледовую арену «Трактор». Составлен административный протокол, сообщили в ГУ МВД по региону

Спекулянта билетами на игры хоккейного клуба «Трактор» поймали у входа в ледовую арену. Он высматривал тех, кому не досталось в кассе билетов на просмотр игры, и предлагал приобрести у него по стоимости в полтора раза дороже.

«Своими действиями нелегальный продавец нарушил правила поведения зрителей при проведении официальных соревнований. Подпунктом „н“ пункта 5 установленных Правил, которым запрещено зрителям осуществлять незаконную торговлю (включая торговлю входными билетами)», — прокомментировали в региональном полицейском главке.

Стражи порядка составили протокол об административном правонарушении по части 1 статьи 20.31 КоАП РФ. Мужчине грозит штраф от 3 до 10 тысяч рублей и запрет на посещение мест соревнований на срок от полугода до трех лет.



Ранее болельщики жаловались, что не успели купить билеты на домашние матчи «Трактора». Билеты на две игры раскупили в течение часа, а сайт клуба «слег» из-за технических проблем на сервере. В тот же день на сайте объявлений появились сообщения о продаже билетов по завышенным ценам.