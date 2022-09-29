В Челябинске задержали сожителей-наркосбытчиков

Мужчина и женщина фасовали «соль» в квартире и распространяли свертки по городу

Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков Южно-Уральского ЛУ МВД РФ на транспорте задержали 49-летнего мужчину, подозреваемого в сбыте синтетических веществ. Позже оперативники задержали и 49-летнюю сожительницу сбытчика. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По версии следствия, мужчина получил сообщение с координатами тайника-закладки, где была спрятана крупная партия «соли». В лесном массиве на северо-западе Челябинска правоохранители и кинолог нашли пакет со светлым порошком массой 99 граммов.

«Во время проведения обыска по месту жительства задержанного транспортные полицейские обнаружили и изъяли свертки со светлым порошком, весы и материалы для фасовки и упаковки наркотиков. Мужчина и его сожительница пояснили, что получали крупную партию наркотика, фасовали на мелкие дозы с целью дальнейшего сбыта»,— рассказали в Южно-Уральском ЛУ МВД на транспорте.

В отношении задержанных возбуждены уголовные дела по части 3 статьи 30, пункту «г» части 4 статьи 228.1 УК РФ («Попытка сбыта наркотических веществ в крупном размере»).

Как ранее сообщал наш сайт, в Тракторозаводском районе Челябинска сотрудники полка ППС задержали 26-летнюю гражданку ближнего зарубежья. У женщины нашли 19 свертков с героином.