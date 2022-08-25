В Челябинске задержали сотрудников клуба «Рифей»

Их подозревают в хищении более миллиона рублей бюджетных средств

24 августа сотрудниками ГУ МВД Челябинской области совместно с региональным управлением ФСБ задержаны сотрудники конноспортивного клуба «Рифей». Их подозревают в хищении бюджетных средств на сумму более миллиона рублей.



«Задержаны должностные лица, подозреваемые в причастности к хищению денежных средств, предназначенных для одной из спортивных школ. Следственно-оперативные мероприятия проходили одновременно в Челябинской, Свердловской и Кемеровской областях в рамках ранее возбужденного уголовного дела. По подозрению в совершении противоправного деяния задержано четыре человека. Сумма похищенных денежных средств по данным следствия составляет более миллиона рублей», — сообщили в Главном управлении МВД по Челябинской области.

По предварительной информации, тренеры и представители коммерческих фирм оформляли покупку лошадей по завышенным ценам.

Сегодня 25 августа, будет решен вопрос об избрании задержанным меры пресечения. За совершение мошенничества в особо крупном размере предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет, уточняют в ГУ МВД по Челябинской области.