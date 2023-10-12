В Челябинске задержали серийного ранее судимого карманника

Мужчина похищал телефоны на улице

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В Челябинске задержали 40-летнего мужчину, похищавшего телефоны у горожан, сообщили в ГУ МВД по региону. Сообщение в полицию о хищении телефона поступило от 20-летнего парня. Он рассказал, что неизвестный мужчина выхватил у него телефон на остановке «Северо-Крымская» и убежал.

«Оперативники отдела уголовного розыска установили, что несколько дней назад он совершил две карманные кражи у жилых домов, когда потерпевшие заходили в подъезды. В обоих случаях злоумышленник похитил сотовые телефоны на сумму около 20 тысяч рублей», — рассказали в региональном полицейском главке.

Задержанный успел продать похищенные телефоны. В отношении него возбуждены уголовные дела.