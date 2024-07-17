В Челябинске задержали семейную пару торговцев героином

Тайник с наркотиком находился в электрической розетке

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ГУ МВД России по Челябинской области при силовой поддержке СОБР регионального управления Росгвардии при попытке сбыта наркотических средств задержали 43‑летнего мужчину и его 33‑летнюю супругу по подозрению в сбыте героина. Об этом сегодня, 17 июля, сообщили в региональном полицейском главке.

Оперативники обнаружили тайники с 30 свертками героина в Центральном районе Челябинска. А в квартире обвиняемых 57 свертков с наркотиками хранились в стене под розеткой.

«Также в ходе обыска были изъяты средства для упаковки и взвешивания наркотика, банковские карты и деньги, полученные в ходе криминального бизнеса. Кроме того, изъяты предметы, похожие на оружие, а также поддельные документы», — прокомментировали в ГУ МВД по региону.

Возбуждено уголовное дело о попытке сбыта наркотиков (часть 3 статьи 30 УК РФ, статья 228.1 УК РФ). Мужчина заключен под стражу, его жена находится под домашним арестом.