ГУ МВД России по Челябинской области при силовой поддержке СОБР регионального управления Росгвардии при попытке сбыта наркотических средств задержали 43‑летнего мужчину и его 33‑летнюю супругу по подозрению в сбыте героина. Об этом сегодня, 17 июля, сообщили в региональном полицейском главке.
Оперативники обнаружили тайники с 30 свертками героина в Центральном районе Челябинска. А в квартире обвиняемых 57 свертков с наркотиками хранились в стене под розеткой.
«Также в ходе обыска были изъяты средства для упаковки и взвешивания наркотика, банковские карты и деньги, полученные в ходе криминального бизнеса. Кроме того, изъяты предметы, похожие на оружие, а также поддельные документы», — прокомментировали в ГУ МВД по региону.
Возбуждено уголовное дело о попытке сбыта наркотиков (часть 3 статьи 30 УК РФ, статья 228.1 УК РФ). Мужчина заключен под стражу, его жена находится под домашним арестом.