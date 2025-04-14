В Челябинске задержали сбытчиков карфентанила

Это сильный наркотик

В Челябинске сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России и СОБР Росгвардии задержали двух мужчин, подозреваемых в попытке сбыта карфентанила, сообщили в региональном полицейском главке.

47-летний челябинец и 25-летний житель области планировали распространять наркотик бесконтактным способом, создавая тайники-закладки в Тракторозаводском районе.

«При задержании у них изъяли более 10 граммов вещества, а также электронные весы, упаковочные материалы и банковские карты», — рассказали в ГУ МВД по региону.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 и ч. 5 ст. 228.1 УК РФ («Попытка сбыта наркотиков»).

Подозреваемые арестованы. Следует отметить, что карфентанил в пять тысяч раз сильнее героина и смертельная доза составляет всего 0,002 мг.