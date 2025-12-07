В Челябинске задержали сбытчика тяжелого наркотика

Подозреваемый работал на запрещенный интернет-магазин

В Челябинске полицейские задержали 47-летнего мужчину, организовывавшего тайник с наркотиком. Выяснилось, что ранее судимый за сбыт запрещенки местный житель работает кладовщиком в нелегальном интернет-магазине, рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

При досмотре мужчины полицейские обнаружили несколько свертков с порошком. Еще часть они нашли в тайнике, расположенном в другом районе города. По месту жительства задержанного правоохранители изъяли 145 граммов порошка, весы, пакеты и пленку.

Экспертиза показала, что рецидивист сбывал героин.

Возбуждены уголовные дела о покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере. Мужчина заключен под стражу. Полицейские устанавливают его подельников.