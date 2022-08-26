В Челябинске задержали сбытчика героина

Знакомую подозреваемого привлекли к ответственности за грабеж

В Челябинске задержали 35-летнего мужчину по подозрению в попытке сбыта партии героина. В квартире подозреваемого нашили 24 свертка с наркотиками. Об этом сегодня, 26 августа, сообщили в Южно-Уральском ЛУ МВД РФ на транспорте.

В начале августа оперативники задержали 34-летнюю челябинку, которая похитила у женщины телефон на железнодорожной станции. Мобильник нашли в одном из комиссионных магазинов города. Позже полицейские установили личность мужчины, который помог своей знакомой сдать чужой телефон.

«Похищенное имущество злоумышленница обменяла на наркотическое вещество. В ходе проведенного обыска в квартире подозреваемого оперативники обнаружили свертки с героином, стеклянные ампулы, банковские карты и шприц», — сообщили в транспортной полиции.

В отношении женщины возбудили уголовное дело о разбое (пункт «г» части 2 статьи 161 УК РФ). Мужчину привлекли за попытку сбыта героина (часть 3 статьи 30, пункт «г» части 4 статьи 228.1 УК РФ).