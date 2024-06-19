В Челябинске задержали сахалинца, находившегося в розыске 26 лет

Разбойник скрывался от суда с 1997 года

В Челябинске на улице Турбинной задержали 54-летнего уроженца Сахалинской области, который более 26 лет находился в федеральном розыске по уголовному делу о разбое, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Сахалинской области.

В начале 1996 года мужчине предъявили обвинение в совершении разбоя в составе преступной группы и незаконном хранении огнестрельного оружия и боеприпасов (части 1, 2 статьи 222, части 2, 3 статьи 146 УК РСФСР). Его заключили под стражу, но в августе того же года отпустили под залог в размере 5 миллионов рублей.

«По завершении расследования уголовное дело в декабре 1997 года было передано в Южно-Сахалинский городской суд, но подсудимый на заседание не пришел, в связи с чем его объявили в федеральный и межгосударственный розыск. Судебное разбирательство было приостановлено, а мера пресечения заменена на заключение под стражу», — уточнили в ведомстве.

В 2003 году по заявлению его жены сахалинца признали безвестно отсутствующим, но его поиски не прекратили. В январе 2024 года полицейские узнали от своих белорусских коллег, что осенью 2000 года разыскиваемый приобретал билет на поезд в Москву. А еще выяснилось, что в Челябинске его несколько раз штрафовали за нарушение ПДД.

«Там он и был задержан и помещен в СИЗО ГУФСИН. В настоящее время осуществляется этапирование гражданина на Сахалин», — добавили в ведомстве.