В Челябинске задержали руководителей МУП «Коммет»

Ведется расследование по делу о мошенничестве

Сегодня, 12 февраля, сотрудники УФСБ по Челябинской области задержали директора МУП «Коммет» и его заместителя, сообщили в пресс-службе ведомства.

По информации следствия, они заключали фиктивные контракты с «друзьями-предпринимателями» на обслуживание имущества, которое на самом деле не принадлежало их организации. В действительности это имущество находилось в долгосрочной аренде у крупной ресурсоснабжающей компании и никакие работы не осуществлялись.

После подписания актов выполненных работ деньги возвращались обратно заказчику. В период с декабря 2023 по февраль 2025 года мошенники «заработали» свыше 2,2 миллиона рублей.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве (статья 159 УК РФ). Проводятся обыски.

Стоит отметить, что в июле 2023 года бывший директор этого же предприятия уже был осужден за получение взятки в крупном размере.

Кадры задержания фигурантов смотрите в нашем телеграм-канале.