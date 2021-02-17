В Челябинске задержали авиарейс в Москву почти на шесть часов

Вместо шести утра вылет запланирован на 12 часов дня

В аэропорту Челябинска сегодня утром, 17 февраля, задержали вылет самолета авиакомпании «Победа» в Москву почти на шесть часов. По данным онлайн-табло, из воздушной гавани борт должен вылететь в 12:10 сегодняшнего дня.

Рейс ДР-413 Москва — Челябинск авиакомпании «Победа» должен был прибыть в Челябинск в 04:20, но прибыл на час позже запланированного времени — в 05:35. Обратно из южноуральской столицы самолет должен был вылететь в 06:45, однако сейчас время вылета запланировано на 12:10. Задержка составляет почти шесть часов.

Редакция Первого областного информационного агентства попыталась выяснить причину столь долгого ожидания вылета, но дозвониться до пресс-службы на момент выхода публикации не удалось.

Сейчас онлайн-табло сообщает, что посадка на рейс ДР−414 завершена.