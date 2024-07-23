В Челябинске задержали рецидивиста, избившего женщину

Мужчина четырежды судим, в том числе за убийство

В Тракторозаводском районе Челябинска росгвардейцы задержали мужчину, который рано утром напал на женщину и избил ее. Его доставили в отдел полиции для дальнейших разбирательств, сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Челябинской области.

ЧП произошло 21 июля в 4:30 на улице Культуры. Консьержка одной из компаний увидела, как мужчина избивает женщину, и сразу же нажала на тревожную кнопку.

Ко времени прибытия полицейских и росгвардейцев нападавший сбежал. Правоохранители вызвали для пострадавшей скорую помощь, а приметы подозреваемого передали всем службам. Полчаса спустя росгвардейцы задержали мужчину с окровавленными руками в одном из дворов по улице Артиллерийской.

«Задержанным оказался ранее четырежды судимый, в том числе за убийство, 34-летний челябинец. Потерпевшая госпитализирована, предварительно, с сотрясением мозга, переломами носа и скулы»,— уточнили в ведомстве.

Подозреваемого доставили в отдел полиции. Все обстоятельства выясняются.