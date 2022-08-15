В Челябинске задержали работников ЮУЖД по подозрению в хищении 50 тонн дизельного топлива

Ущерб составил более 5 миллионов рублей

Сотрудники Южно-Уральского линейного управления МВД России на транспорте задержали 20 человек по подозрению в краже со склада ЮУЖД более 50 тонн дизельного топлива, сообщили сегодня, 15 августа, в транспортной полиции.

По версии следствия, 50-летний мужчина, занимающийся бизнесом в сфере грузоперевозок и купли-продажи горюче-смазочных материалов, организовал преступную группу с целью хищения дизельного топлива. В состав группы вошли более 20 участников — работники Южно-Уральской железной дороги.

«Участники организованной преступной группы на протяжении длительного времени получали топливо со склада ЮУЖД якобы для нужд структурных подразделений железной дороги и последующего его фиктивного списания. Похищенное топливо перевозилось на территорию „кустарной“ автозаправочной станции, принадлежащей одному из участников преступной группы, где в дальнейшем реализовывалось. Деньги от реализации похищенного имущества делились между участниками преступной группы», — рассказали в транспортной полиции.

На АЗС оперативники обнаружили более 2,5 тонны похищенного топлива. Еще 10 тонн подозреваемые приготовили к дальнейшему хищению.

В ходе проведенных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий на территории АЗС обнаружено и изъято более 2,5 тонны похищенного дизельного топлива. Также в ходе проведенных обысков обнаружено и изъято более 10 тонн дизельного топлива, подготовленного к последующему хищению. Всего участники преступной группы украли более 50 тонн горючего, а ущерб компании составил боле 5 миллионов рублей.

Активным участникам группы и организатору предъявили обвинение по пункту «а» части 4 статьи 158 УК РФ («Кража»). Все они заключены под стражу.