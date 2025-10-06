В Челябинске задержали пьяного водителя-бесправника, пытавшегося скрыться

Правоохранителям пришлось применить силу в отношении мужчины

Глубокой ночью в Ленинском районе Челябинска пьяный автомобилист-бесправник пытался скрыться от сотрудников ГАИ, а при задержании оказал сопротивление. На мужчину составили несколько протоколов, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщили в пресс-службе городской Госавтоинспекции.

На улице Агалакова инспекторы заметили автомобиль Mazda Demio. Они приказали водителю остановиться у обочины, чтобы проверить документы. Однако автомобилист попытался скрыться.

«После непродолжительного преследования около дома № 33 по улице Трубников автомобиль был остановлен. При задержании водитель оказал сопротивление, в результате чего сотрудники полиции применили физическую силу и надели на него наручники»,— рассказали в ведомстве.

Выяснилось, что за рулем иномарки находился 22-летний молодой человек в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, водительских прав у него не было.

В отношении мужчины составили три протокола: за неповиновение распоряжению полицейского, невыполнение требования об остановке и вождение без прав. После мужчину отвезли в отдел полиции. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела за повторное управление автомобилем в нетрезвом состоянии.

Машину у мужчины изъяли и поместили на спецстоянку.