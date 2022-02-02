В Челябинске задержали производителя амфетамина

Мужчина изготавливал наркотики в квартире

В Металлургическом районе Челябинска задержали мужчину, который изготавливал наркотики на кухне квартиры. На месте обнаружены приспособления и ингредиенты для производства психотропных веществ. Об этом сегодня, 2 февраля, сообщили в ГУ МВД по региону.

«С обвиняемым проживали гражданская жена и несовершеннолетний ребенок. Однако эти обстоятельства не останавливали 36-летнего мужчину, и он продолжал заниматься незаконным бизнесом. Задержанный челябинец сам является наркопотребителем. Готовый продукт сбывался узкому кругу лиц с соблюдением всех мер конспирации: в частности, для обеспечения безопасности вход в жилище был оборудован камерами скрытого наблюдения», — рассказали в региональном полицейском главке.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 3 статьи 228.1 УК РФ (Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов). Челябинцу грозит до 15 лет лишения свободы.