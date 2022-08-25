В Челябинске задержали продавца арендованных автомобилей

Мужчина оказывал услуги в сфере перевозок, но, по версии следствия, легальной работой не ограничился

В Челябинске задержали 41-летнего мужчину, подозреваемого в мошенничестве при аренде машин. Об этом сообщили в ГУ МВД по региону. По предварительным данным, мужчина вел бизнес в сфере перевозок и для этого пользовался услугами аренды машин.

«Однако оказанием услуг его деятельность не ограничивалась. Действуя из корыстной заинтересованности и имея преступный умысел, по поддельным документам он перепродавал арендованные автомобили», — уточнили в региональном полицейском главке.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ («Мошенничество»). Ущерб арендодателю составил порядка 7 миллионов рублей.