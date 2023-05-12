В Челябинске задержали предполагаемого поджигателя шиномонтажки

Подозреваемый ранее работал в мастерской

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Челябинские полицейские установили личность мужчины, подозреваемого в поджоге шиномонтажной мастерской на улице Гражданской в Челябинске. Об этом сегодня, 12 мая, сообщили в УМВД по городу.

ЧП случилось вечером 9 мая. Столбы черного дыма напугали жителей Ленинского и Советского районов.

«Задержан 25-летний бывший сотрудник мастерской. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ („Умышленное уничтожение чужого имущества путем поджога“)», — сообщили в городской полиции.

Известно, что подозреваемый конфликтовал с бывшим работодателем.