В Челябинске задержали похитителя телефонов из салонов связи

Ущерб магазинам составил около 90 тысяч рублей

В Челябинске задержали 47-летнего местного жителя, который похитил из салонов сотовой связи в Металлургическом районе 17 телефонов и часы. Об этом сегодня, 18 ноября, сообщили в ГУ МВД по региону.

Установлено, что подозреваемый похищал товар по ночам — просто разбивал двери. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ («Кража»).

«Похищенное имущество он реализовал, вырученные деньги потратил по своему усмотрению»,— рассказали в региональном полицейском главке.

Как ранее сообщал наш сайт, Металлургический районный суд Челябинска вынес приговор в отношении 22-летнего местного жителя. Он признан виновным в разбойном нападении на магазин сотовой связи.