В Челябинске задержали похитителя полутора тонн лома из грузового поезда

Мужчина ранее судим

Сотрудники Южно-Уральского линейного управления МВД РФ на транспорте задержали 21-летнего подозреваемого в краже 1,5 тонны лома из полувагона грузового поезда на перегоне Челябинск-Южный — Исаковский, сообщили в пресс-службе ведомства.

Задержанным оказался ранее судимый за имущественное преступление 21-летний мужчина.

«Злоумышленник ночью выгрузил лом черного металла, который затем, с его слов, намеревался сдать и потратить деньги», — рассказали в транспортной полиции.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ («Кража»).