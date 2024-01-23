В Челябинске задержали похитителей гирлянд с козырьков подъездов

Молодые люди совершили кражу, находясь в состоянии алкогольного опьянения

В микрорайоне Чурилово в Челябинске сотрудник управляющей компании обратился в полицию с заявлением о хищении гирлянд с козырьков подъездов. Сумма ущерба составила более семи тысяч рублей. Правоохранители, работая по заявлению, задержали двух подозреваемых, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

В квартире одного из подозреваемых были найдены похищенные гирлянды. 22-летний ранее не судимый парень признался, что украл праздничные украшения вместе со своим другом, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Гирляндами они хотели украсить свои квартиры.

В отношении парней возбудили уголовное дело о краже, совершенной по предварительному сговору. Максимальное наказание, которое грозит задержанным, — лишение свободы на срок до пяти лет. Им избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.