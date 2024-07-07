В Челябинске задержали подростков, сорвавших панель в троллейбусе

Родителей парней могут привлечь к ответственности

Челябинске полицейские задержали двух подростков, которые сорвали панель в новом троллейбусе на остановке «ТК „Кольцо“». С ними провели беседу, а на их родителей могут составить административный протокол, сообщили ИА «Первое областное» в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

В ведомстве уточнили, что подростки, 12 и 16 лет, попытались сорвать аварийный молоток, но он оказался крепко привязан к панели и потащил ее за собой. В результате панель упала на одну из пассажирок и травмировала ее.

«Стражи порядка провели с подростками профилактическую беседу о недопустимости совершения противоправных деяний. Решается вопрос о привлечении их родителей к административной ответственности за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию детей (статья 5.35 КоАП РФ)»,— прокомментировали в ведомстве.