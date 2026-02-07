В Челябинске задержали подростка, стрелявшего по окнам квартиры

Родителям хулигана придется возмещать ущерб

В Челябинске полицейские установили личность подростка, который стрелял по окнам квартиры жилого дома на улице Калинина. Хулиганом оказался 15-летний подросток, проживающий в доме напротив, рассказали в ГУ МВД по региону.

В полицию с заявлением об обстреле окон обратилась местная жительница. По ее словам, неизвестные повредили окна на балконе и в комнате ее ребенка. Правоохранители сразу же начали проверку и, опросив десятки жителей окрестных домов, установили личность хулигана.

В отделении в присутствии родителей молодой человек признался, что стрелял из пневматического пистолета из окна своей квартиры. Причинить вред никому не хотел.

С парнем провели профилактическую беседу, а его родителей привлекли к административной ответственности за неисполнение обязанностей по воспитанию. Ущерб потерпевшей семья обязалась возместить.