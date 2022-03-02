В Челябинске задержали подростка с крупной партией наркотика

Несовершеннолетний планировал сбыть вещество

В Челябинске сотрудники полиции задержали 16-летнего подростка, который намеревался сбыть крупную партию наркотика. В отношении несовершеннолетнего челябинца возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ по Челябинской области.

Известно, что в феврале этого года подросток приобрел у неизвестного наркотик массой более 3,5 грамма. Однако был задержан сотрудниками полиции при попытке сбыта вещества.

«Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, пункту „г“ части 4 статьи 228.1 УК РФ („Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере“). В настоящее время следователем СК проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Решается вопрос о предъявлении обвинения»,— сообщили в ведомстве.

Напомним, в начале февраля сотрудники полиции задержали подростка с наркотиками в Магнитогорске. 17-летний южноуралец приобрел пять граммов наркотика и хотел продать его бесконтактным способом.