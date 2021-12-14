В Челябинске задержали подозреваемых в убийстве 23‑летнего парня

Молодой человек скончался от ударов битой

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Сотрудники Росгвардии задержали двоих мужчин по подозрению в убийстве 23-летнего челябинца. Об этом сообщили в пресс-службе Росгвардии.

По предварительной версии, двое ранее судимых мужчин работали сторожами шиномонтажа на улице Полковой в Челябинске. Они устроили на рабочем месте посиделки с алкоголем и пригласили 23-летнего знакомого. Во время застолья между приятелями вспыхнула ссора. Подозреваемые накинулись на жертву с битами и заколотили парня по голове и спине до смерти.

«Когда поняли, что он умер, ночью решили вынести тело на улицу, после чего скрылись в ближайших дворах», — рассказали в Росгвардии.

Задержанным мужчинам 21 и 24 года. Возбуждено уголовное дело об убийстве.