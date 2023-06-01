В Челябинске задержали подозреваемых в поджоге Ford во дворе

Двое мужчин ранее судимы

Челябинская полиция задержала двоих подозреваемых в поджоге автомобиля Ford во дворе по Краснопольскому проспекту. Об этом сообщили в ГУ МВД по региону.

ЧП случилось в ночь на вторник, 30 мая. Неизвестный поджег машину и скрылся. На тушении работали сотрудники МЧС, огнем уничтожены детали моторного отсека. По факту происшествия возбудили уголовное дело об умышленном уничтожении имущества (часть 2 статьи 167 УК РФ).

«Оперативники установили личности 33-летнего и 35-летнего мужчин. Их задержали и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Оба задержанных ранее были судимы и не имеют официального места работы», — сообщили в региональном полицейском главке.

В ближайшее время подозреваемым изберут меру пресечения.