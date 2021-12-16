В Челябинске задержали подозреваемых в ограблении салона связи

Двое мужчин ранее были судимы

Челябинские полицейские задержали двоих подозреваемых в разбойном нападении на салон сотовой связи. Об этом сегодня, 16 декабря, сообщили в ГУ МВД по региону.

По версии следствия, подозреваемые ворвались в салон связи и, угрожая работнику расправой за сопротивление, камнем разбили витрину и похитили телефоны на общую сумму около 118 тысяч рублей.

«В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий личность одного из подозреваемых была установлена, впоследствии он и его подельник были задержаны. Ими оказались ранее неоднократно судимые за совершение имущественных преступлений 20-летний и 18-летний местные жители», — рассказали в региональном полицейском главке.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ («Разбой»).