В Челябинске задержали подозреваемых в краже электросамокатов

Мужчины не учли, что техника оснащена системой отслеживания

Полицейские Челябинска задержали двоих местных жителей по подозрению в краже трех элекросамокатов, принадлежащих сервису аренды. Об этом сообщили в УМВД по городу.

Технику подозреваемые украли возле одного из домов по улице 1-й Пятилетки. По горячим следам были задержаны 52-летний и 36-летний мужчины. По горячим следам их задержали, похищенными самокатами на сумму в 210 тысяч рублей они не успели распорядиться. Челябинцы не учли, что устройства оснащены системой отслеживания. В отношении мужчин были возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 158 УК РФ («Кража»).

Как ранее сообщал наш сайт, жительница Магнитогорска забрала припаркованный на улице элекросамокат к себе домой. По словам женщины, она думала, что кто-то специально его бросил. Как рассказала женщина, она собиралась отремонтировать устройство и подарить внукам, однако к ней нагрянули сотрудники полиции. Правоохранители объяснили, что стоимость самоката составляет 80 тысяч рублей и он принадлежит сервису проката.

Кстати, развитие сервисов аренды стало очередной благодатной почвой для мошенников. Так, у жительницы Челябинска Елены Новоселовой с банковской карты несколькими транзакциями через приложение по аренде электросамокатов Whoosh сняли 4 тысячи рублей. После нашей публикации техподдержка сервиса, поначалу отказавшая челябинке в возврате денег, все-таки вернула их.

