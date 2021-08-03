В Челябинске задержали подозреваемую в серии грабежей

По данным следствия, женщина открыто похитила золотые украшения у пенсионерок

Челябинская полиция возбудила уголовное дело о грабеже в отношении 26-летней местной жительницы. Об этом сегодня, 3 августа, сообщили в пресс-службе городской полиции.

По данным следствия, подозреваемая открыто похитила у 80-летней женщины позолоченную цепочку стоимостью 800 рублей. Происшествие случилось рядом с одним из домов по улице Вагнера в Ленинском районе. Как стало известно позже, ранее женщина похитила золотую цепь с крестиком у 58-летней женщины.

«По данным фактам в ОП „Ленинский“ возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного частями 1 и 2 статьи 161 УК РФ (грабеж). Максимальная санкция данных частей статьи — лишения свободы на срок до четырех и семи лет», — рассказали в УМВД по Челябинску.

Подозреваемую отправили в изолятор временного содержания.