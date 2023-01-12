В Челябинске задержали подозреваемую в сбыте героина

Женщина успела разложить закладки с наркотиками

В Челябинске задержали 44-летнюю женщину, подозреваемую в сбыте героина. При досмотре в отделе полиции «Тракторозаводский» у задержанной изъяли шесть свертков с наркотиками, сообщили в ГУ МВД по региону.

Незадолго до задержания женщина пыталась сбыть наркотики бесконтактным способом путем закладок на территории Челябинска.

Из тайников изъято 13 свертков с героином. В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, пункту «а» части статьи 228.1 УК РФ («Попытка незаконного производства и сбыта наркотических средств»).

Добавим, в Кыштыме задержали 43-летнего мужчину, перевозившего синтетические наркотики, замаскированные пластилином. В момент задержания подозреваемый попытался съесть свертки.