В Челябинске задержали подозреваемого в убийстве

Мужчина скончался на улице от ножевых ранений

Сегодня, 14 февраля, силовики по горячим следам задержали подозреваемого в убийстве на Комсомольском проспекте в Челябинске. Об этом Первому областному информагентству сообщили в СУ СКР по региону.

По данным следствия, двое мужчин распивали спиртное в одном из дворов, в какой-то момент между ними вспыхнула ссора. Подозреваемый достал нож и несколько раз ударил оппонента. Потерпевший скончался на месте.

«Мужчина задержан. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ („Убийство“). Решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении ему обвинения», — сообщили в СУ СКР по Челябинской области.