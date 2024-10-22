В Челябинске задержали подозреваемого в убийстве в магазине

Мужчина ранее судим за аналогичное преступление

Полицейские Челябинска задержали подозреваемого в убийстве в одном из магазинов в поселке Новосинеглазово, сообщили в ГУ МВД по региону.

Подозреваемый вступил в конфликт с 36-летним посетителем магазина, достал нож и ударил оппонента в шею. Мужчина скончался на месте происшествия.

«Прибывшие полицейские совместно со следователями СК провели тщательный осмотр места происшествия, опросили очевидцев, установили приметы нападавшего и вскоре задержали 41-летнего мужчину», — сообщили в ГУ МВД по региону.

Возбуждено уголовное дело об убийстве (статья 105 УК РФ).