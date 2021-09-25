В Челябинске задержали подозреваемого в убийстве 24-летней жительницы Кыштыма

Молодой человек признался в содеянном

Кыштымские полицейские задержали подозреваемого в убийстве 24-летней солистки рок-группы Harley Анастасии Хорольской. Как сообщает газета «Кыштымский рабочий» со ссылкой на руководителя следственного отдела по Кыштыму Следственного управления СК России по Челябинской области Виталия Ерцкина, молодого человека задержали в Челябинске.

По данным газеты, подозреваемый признался, что убил девушку, с которой был знаком всего несколько недель. Кроме того, задержанный рассказал, что в последнее время они оба злоупотребляли спиртным.

Сегодня в Кыштымском городском суде молодому человеку изберут меру пресечения.

Напомним, 24-летнюю Анастасию нашли мертвой в квартире 19 сентября. По данным судмедэкспертизы, девушку задушили. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации («Убийство»).