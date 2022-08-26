В Челябинске задержали подозреваемого в серийном мошенничестве

Полиция разыскивает пострадавших

В Челябинске задержали 32-летнего мужчину по подозрению в мошенничестве. По версии следствия, злоумышленник под предлогом различных услуг брал с клиентов деньги и скрывался. Об этом сегодня, 26 августа, сообщили в городской полиции.

Задержанный предлагал людям помощь в трудоустройстве, прохождении медицинской комиссии, покупке качественного мяса и автомобильных чехлов. Получив от доверчивых горожан суммы от 3 до 80 тысяч рублей, переставал выходить на связь.

«По всем фактам возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частями 1 и 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (мошенничество)», — сообщили в полиции Челябинска.

Всех, кто пострадал от действий задержанного, просят обращаться в правоохранительные органы. Как ранее сообщал наш сайт, в Челябинске судят мебельщика Михаила Тетенькина. Мужчина брал с клиентов предоплату, но так и не выполнил заказы.