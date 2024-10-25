В Челябинске задержали подозреваемого в серии мошенничеств под видом продажи техники

Мужчина брал деньги за заказы, однако не исполнял их

Сотрудники отдела полиции «Курчатовский» задержали 38-летнего жителя Копейска по подозрению в серии мошенничеств под предлогом продажи бытовой техники (статья 159 УК РФ). Об этом сообщили в ГУ МВД по Челябинской области.

В полицию обратился мужчина. Он рассказал, что передал подозреваемому 80 тысяч рублей и ожидал товар, однако техники так и не дождался, а деньги «продавец» так и не вернул.

«Оперативники выяснили, что ранее задержанный действительно работал в организации по продаже бытовой техники. Но потом уволился, однако продолжал принимать заказы и оплату за них, не имея возможности осуществлять продажу товаров», — рассказали в региональном полицейском главке.

Жертвами стали трое местных жителей, ущерб составил более 200 тысяч рублей.