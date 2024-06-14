В Челябинске задержали подозреваемого в серии краж из автомобилей

Мужчина также пытался угнать машины

Оперативники задержали в Челябинске 33-летнего ранее судимого мужчину по подозрению в серии краж из автомобилей, сообщили в ГУ МВД по региону.

С заявлением об угоне в полицию обратился владелец ВАЗ-2115. В короткие сроки подозреваемого нашли и доставили в отдел.

«Злоумышленник разбивал боковые стекла, проникал в машины и пытался их завести, повреждая рулевые колонки, чтобы соединить провода напрямую, но попытки не имели успеха», — рассказали в региональном полицейском главке.

Подозреваемый совершил четыре кражи из машин — похитил инструменты, видеорегистраторы и одежду.

Возбуждены уголовные дела.