В Челябинске задержали подозреваемого в причинении побоев водителю троллейбуса

Ранее судимый 21-летний гражданин был вооружен

Во вторник, 17 августа, в 7 часов утра сотрудники Курчатовского отдела Росгвардии получили сообщение о драке в троллейбусе. Она произошла на остановке «Улица Островского» по Свердловскому проспекту, напротив дома № 9.

Полицейские действовали оперативно: через четыре минуты после сообщения они прибыли на место. Женщина 37 лет указала на молодого человека, который, по ее словам, нанес несколько ударов водителю троллейбуса. Причиной такой жестокости стал словесный конфликт. На место была вызвана следственно-оперативная группа. Они изъяли пневматический пистолет, аналогичный пистолету Макарова.

Пострадавшего водителя госпитализировали в лечебное учреждение.

Молодого дебошира задержали и передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.

София Поромова