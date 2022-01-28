В Челябинске задержали подозреваемого в попытке сбыта героина

У мужчины обнаружили 166 свертков с наркотиками

Сотрудники ДПС остановили автомобиль «Киа» у дома по улице Рождественского в Челябинске. При личном досмотре у 31-летнего пассажира полицейские обнаружили 97 свертков с героином весом по 2 грамма каждый. Об этом сообщили в ГУ МВД по региону.

Подозреваемого в попытке сбыта героина доставили в отдел полиции «Тракторозаводский». Мужчина ранее не судим. При обыске по месту его жительства обнаружено еще около 70 свертков, два пакета, бумажная банка и кофемолка, а также пакет с веществом в твердом виде.

В отношении уроженца ближнего зарубежья возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 4 статьи 228.1 УК РФ («Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов»). Ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Как ранее сообщал наш сайт, Красноармейский районный суд вынес приговор трем иностранцам, проживающим в Челябинске. Они признаны виновными в покушении на сбыт наркотических средств группой лиц по предварительному сговору в крупном размере.