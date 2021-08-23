В Челябинске задержали подозреваемого в поджоге дома на Российской, где погиб человек

Мужчине предъявлено обвинение в убийстве: спалить дом он решил, чтобы скрыть следы преступления

В Челябинске задержан 54-летний бездомный, причастный к поджогу деревянного дома на улице Российской, при котором погиб человек. Мужчине предъявлено обвинение в убийстве (ст. 105 УК РФ). Об этом в понедельник, 23 августа, сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.

«Оба мужчины были без определенного места жительства, совместно распивали спиртное. Между ними произошла ссора. После конфликта подозреваемый поджег дом, где находился его знакомый», — рассказал корреспонденту ИА «Первое областное» помощник руководителя СУ СКР по Челябинской области Владимир Шишков.

В настоящее время обвиняемый находится под стражей.

Напомним, деревянный дом на улице Российской вспыхнул днем 15 августа. В горящем здании во время тушения пожарные обнаружили тело мужчины.

Еще один пожар на этой же улице произошел в минувшую субботу, вечером 21 августа. Речь идет о доме № 86, который горожане в рамках проекта «Том Сойер Фест» своими силами восстанавливали в 2018 году.

Отметим, за последние несколько месяцев на Российской сгорели уже четыре дома, еще несколько строений повреждены огнем.

Добавим, на территории Нагорного квартала собираются возводить микрорайон с 55-этажным небоскребом. Застройщиком собиралась выступить компания «Трест Магнитострой». В начале лета застройщик и организаторы «Том Сойер Феста» договорились сохранить исторический квартал, вписав старые домики в проект новой застройки.