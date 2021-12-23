В Челябинске задержали подозреваемого в поджоге BMW водителя скорой помощи

Мужчине избрали меру пресечения

Челябинская полиция возбудила уголовное дело в отношении 59-летнего мужчины. Его подозревают в умышленном уничтожении имущества путем поджога. Об этом сегодня, 23 декабря, Первому областному информагентству сообщили в УМВД по городу.

Речь идет о загоревшемся автомобиле BMW, принадлежащем водителю скорой помощи Евгению Палину. Мужчина предполагал, что это был поджог, связанный с его профессиональной деятельностью и позицией по поводу повышения зарплат работникам скорой.

«Подозреваемый установлен, ему избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ („Уничтожение имущества путем поджога“)», — рассказали в городской полиции.

Известно, что потерпевший знаком с предполагаемым поджигателем.