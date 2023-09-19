В Челябинске задержали подозреваемого в огнестрельном ранении мужчины

По версии следствия, нападавший поссорился с оппонентом из‑за сына

Сотрудники уголовного розыска ОП «Тракторозаводский» в Челябинске задержали 46-летнего мужчину по подозрению в огнестрельном ранении 41-летнего потерпевшего, сообщили в ГУ МВД по региону.

ЧР случилось в поселке Стройгородок. Подозреваемый поссорился с потерпевшим и выстрелил в него из предмета, похожего на пистолет. Некоторое время назад у раненого мужчины случился конфликт с сыном подозреваемого.

«Орудие совершения преступления изъято и отправлено на экспертизу. В отношении челябинца возбуждено уголовное дело по пункту „з“ части 2 статьи 111 УК РФ („Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью“)», — сообщили в региональном полицейском главке.

Мужчина находится под подпиской о невыезде.