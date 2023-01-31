В Челябинске задержали подозреваемого в нападении на 16−летнюю школьницу

Мужчину спугнула мать девушки

В Челябинске задержали подозреваемого в нападении на 16-летнюю школьницу в подъезде одного из домов на улице Бейвеля в микрорайоне Парковом. Об этом местная жительница рассказала в социальных сетях.

«Девочка гуляла с собакой во дворе. Когда собралась заходить в подъезд, он зашел за ней. Она испугалась и успела написать матери сообщение, чтобы та встретила ее. Когда выбежала мать, он уже пытался тащить девочку между этажей. Испугавшись крика женщины, он убежал», — рассказала Евгения А.

Позже она сообщила, что подозреваемый задержан. По данным Первого областного информагентства, материалы находятся в следственном отделе. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.