В Челябинске задержали подозреваемого в краже зеркал с элитных авто

Сумма ущерба составила около 240 тысяч рублей

Челябинские полицейские задержали 26-летнего жителя Екатеринбурга, подозреваемого в кражах зеркал с автомобилей премиум-класса, сообщили сегодня, 27 апреля, в УМВД по Челябинску.

Потерпевшие обратились в отдел полиции «Советский» с заявлением о том, что в ночное время с их авто пропали зеркала. Машины были припаркованы во дворах на улицах Монакова и Телевизионной.

«В частности, ущерб понесли владельцы автомобилей Lexus, Toyota, Land Cruiser, Chevrolet Tahoe, Jaguar», — рассказали в челябинской полиции.

По подозрению в совершении преступления задержали жителя Екатеринбурга. Установлено, что он прибыл в Челябинск именно с целью хищений. Зеркала он успел продать через сайт бесплатных объявлений.

Возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 158 УК РФ («Кража»).