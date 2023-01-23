В Челябинске задержали подозреваемого в краже телефонов из магазина

Нетрезвый мужчина ночью проник в салон сотовой связи

Челябинские полицейские задержали подозреваемого в краже телефонов из салона сотовой связи на Краснопольском проспекте. Безработный местный житель ночью проник в магазин и вынес оттуда два телефона стоимостью более четырех тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.



По версии следствия, ранее судимый 39-летний челябинец в нетрезвом состоянии шел мимо магазина ночью. Он проник в закрытый салон связи, вскрыл витрину и забрал два телефона. После подозреваемый продал их, а деньги потратил.

В отделении полиции на мужчину завели уголовное дело за кражу (часть 1 статьи 158 УК РФ). Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.