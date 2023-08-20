В Челябинске задержали подозреваемого в краже атласов из книжного магазина

Мужчина попытался вынести порядка 20 учебных пособий

Челябинские полицейские задержали мужчину, подозреваемого в краже школьных атласов из магазина. Ущерб составил более семи тысяч рублей, сообщили ИА «Первое областное» в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

В полицию обратился персонал магазина, расположенного на Свердловском проспекте. Они рассказали, что обнаружили у одного из посетителей в рюкзаке большое количество школьных атласов. Продавцы сразу же нажали на «тревожную» кнопку, на место происшествия приехали сотрудники ЧОПа и полиции.

«Подозреваемый был доставлен в отдел для выяснения всех обстоятельств. Проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение»,— уточнили в ведомстве.