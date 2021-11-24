В Челябинске задержали подозреваемого в кражах кабелей интернет-провайдера

Установлено девять эпизодов хищений

В отделе полиции «Металлургический» возбудили уголовное дело в отношении 35-летнего местного жителя. Его подозревают в кражах кабелей провайдера цифровых услуг. Об этом сегодня, 24 ноября, сообщили в УМВД по городу.

В полицию обратился представитель провайдера интернет-услуг и сообщил, что у дома по улице 60 лет Октября пропали 240 метров кабеля на сумму 100 тысяч рублей.

Подозреваемым оказался неоднократно судимый местный житель. Установлено, что в течение двух последних месяцев он девять раз крал кабель у организации. Сумма ущерба составила около 700 тысяч рублей.

«Похищенное мужчина сбывал в пункты приема металлолома. В отношении него возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ („Кража“)», — сообщили в городской полиции.

Челябинцу грозит до двух лет лишения свободы.