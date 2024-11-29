В Челябинске задержали подозреваемого в кражах интернет-кабелей

В отношении него возбудили несколько уголовных дел

Сотрудники отдела полиции Советского района задержали подозреваемого в кражах интернет-кабелей. В отношении мужчины возбуждено несколько уголовных дел, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

Представитель интернет-провайдера обратился в дежурную часть с заявлением о хищении кабеля из коммуникационного колодца, расположенного по Троицкому тракту. Сумма причиненного ущерба — 15 тысяч рублей.

Полицейские провели оперативные мероприятия, в ходе которых вышли на злоумышленника. Им оказался ранее неоднократно судимый 35-летний местный житель.

Похищенные кабели мужчина сдал в металлолом, который, кстати, тоже проверятся сотрудниками полиции.

В ходе расследования оперативники установили причастность подозреваемого к совершению аналогичной кражи, где сумма ущерба составила около 100 тысяч рублей.

В отношении мужчины возбуждены уголовные дела за кражу.